Inter, il video promozionale di DAZN per favorire il fair play è esilarante: un tifoso, cacciato di casa dalla moglie, cerca aiuto – VIDEO

Splendida iniziativa di DAZN che lancia la campagna a favore del fair play. Un tifoso interista, completo di maglia d’ordinanza, espone un cartello con una richiesta d’aiuto: la moglie lo ha cacciato di casa ed ora non sa come guardare la partita dell’Inter.

A parte i vari sfottò goliardici, alcuni passanti effettivamente tendono la mano verso il tifoso: per loro arriva una gradita sorpresa. Infatti DAZN regala due biglietti per assistere a Inter-Juve a quei passanti che si sono dimostrati gentili e corretti nei confronti del tifoso in difficoltà.