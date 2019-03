Il giovane attaccante dell’Inter Keita Baldé ha parlato a Sky Sport del posticipo contro la Lazio: «Sono pronto a tutto»

Keita Baldé, senegalese classe 95 dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del big match contro la Lazio di domenica sera. Sulla sua ex squadra, Keita ha detto: «Ho fatto tanti anni alla Lazio, mi ha aiutato a crescere, è un club che mi ha dato tantissimo, e allo stesso modo io ho dato tanto a loro. Fa sempre piacere giocare contro i miei ex compagni. Se esulterei dopo un gol? Non posso dire nulla, però per rispetto inizialmente dico no».

Sul suo ruolo in squadra invece, ha dichiarato: «Io centravanti domenica? Sono pronto a tutto, il mister sa che sono a disposizione per fare qualsiasi ruolo, anche come centravanti pur non essendo quello più adatto a me né il mio preferito. L’importante è sudare e rispettare la maglietta e i tifosi che ci vengono a guardare. Bisogna scendere in campo concentrati e con voglia di vincere. Io farò di tutto per fare ancora meglio».

Su Mauro Icardi invece, Keita ha risposto: «Come vedo Mauro? Io sono arrivato ieri, non so nulla. Ma so che chi c’è dà tutto e darà sempre tutto. Parlo di chi c’è, poi vedremo cosa succederà in questi giorni».