Inter, Joao Mario: «Non posso tornare in Portogallo. Ecco perché»

Il centrocampista dell’Inter, Joao Mario, ha parlato del suo futuro e della possibilità di un suo ritorno in Portogallo

Intercettato in aeroporto dai cronisti portoghesi, il centrocampista dell’Inter, Joao Mario, ha provato fare chiarezza sul suo futuro e commentando un suo possibile ritorno in Portogallo.

Ecco le sue parole riprese da calciomercato.com: «Ho un legame molto forte con lo Sporting Lisbona e nel mio contratto c’è una clausola che non mi permette di tornare in Portogallo in altri club. Ho un contratto per altri due anni con l’Inter e mi presenterò il 7 di questo mese per il ritiro. Non penso che sia ora di tornare, sicuramente continuerò all’estero, ma magari in futuro chissà».