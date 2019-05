Ora è ufficiale: Inter-Juve, amichevole estiva nell’ambito dell’International Champions Cup, si giocherà a Nanchino

Inter–Juve anche in estate. I due club si sfideranno anche in amichevole, nel corso dell’estate 2019. Entrambe le formazioni prenderanno parte all’International Champions Cup e, come annunciato dal club interista, la formazione milanese scenderà in campo il 24 luglio a Nachino per sfidare la Juve.

«Nell’ambito della International Champions Cup (ICC) l’Inter affronterà la Juventus all’Olympic Sports Center di Nanchino il 24 luglio». L’Inter inoltre affronterà il Manchester United (sabato 20 luglio, a Singapore) e il Tottenham (il 4 agosto a Londra). Grande calcio estivo per i tifosi nerazzurri e per tutti gli appassionati.