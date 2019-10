Inter Juve, derby d’Italia anche sul mercato: i tre nomi contesi

Inter Juve, il derby d’Italia si gioca anche sul mercato: i tre nomi contesi da Marotta e Paratici in vista della prossima sessione

Da quest’anno c’è una figura in più a dare pepe a Inter-Juve, e naturalmente il nome in questione è quello di Antonio Conte. Ma, da oltre un anno, il derby d’Italia vive anche su un confronto quotidiano Beppe Marotta e Fabio Paratici, rivali di mercato dopo 14 anni insieme.

E avversari non lo saranno soltanto questa sera. Entrambi, infatti, in vista della prossima sessione di mercato hanno due nomi appuntati sul taccuino: si tratta – secondo La Gazzetta dello Sport – di Sandro Tonali e Federico Chiesa. Senza scordare un terzo nome, che la prossima estate potrebbe tornare in auge sull’asse da Milano a Torino: quello di Mauro Icardi…