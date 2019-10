Inter Juve: i nerazzurri soffrono l’uscita di Sensi

L’uscita di Sensi per infortunio contro la Juve ha aumentato le difficoltà dell’Inter. La squadra di Conte si è schiacciata troppo

Sensi aveva iniziato piuttosto bene Inter-Juve, con un contributo prezioso in entrambe le fasi. Oltre a un ottimo lavoro in fase di non possesso su Pjanic, l’ex Sassuolo aiutava molto il palleggio. A seconda della situazione, o si avvicinava a Brozovic o si faceva trovare tra le linee.

Khedira faticava molto a leggere le sue ricezioni. Non è un caso che, col passare dei minuti e dopo la sua uscita, l’Inter si sia schiacciata sempre di più.