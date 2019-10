Inter Juve, lo straordinario dato di Ronaldo in… fase difensiva!

Inter Juve, lo straordinario dato fatto registrare da Cristiano Ronaldo a San Siro in… fase difensiva!

Una traversa ed un gol annullato, proprio come a Parma all’esordio, dal Var. Questo il “bottino” messo insieme da Cristiano Ronaldo domenica sera a San Siro contro l’Inter, in una gara che lo ha visto sempre protagonista.

In fase offensiva, ma non soltanto. CR7, infatti, nel derby d’Italia ha recuperato la bellezza di 13 palloni ed è risultato nei primi 5 della classifica per questa voce. Gli era già capitato al Tardini nella prima giornata di campionato…