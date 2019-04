Le parole ai microfoni di Inter TV di Ivan Perisic in vista della sfida di sabato contro la Juventus già campione d’Italia

La partita in programma per sabato contro la Juventus non dovrebbe essere in teoria un ostacolo impossibile per l’Inter: i nerazzurri, ancora non certi aritmeticamente della qualificazione alla prossima Champions League, si troveranno di fronte una squadra già campione d’Italia e con nessun altro obiettivo da qui a maggio. Ai microfoni di Inter TV Ivan Perisic ha suonato la carica in vista del Derby d’Italia probabilmente meno importante degli ultimi anni: «Noi siamo l’Inter e dobbiamo cercare di vincere tutte le partite perché siamo forti – le parole dell’attaccante croato, tornato in gol sabato scorso contro la Roma – . Possiamo battere tutte le squadre: ora pensiamo alla Juve, vogliamo chiudere il campionato terzi. La cosa importante è entrare in Champions League».

L’avversario resta comunque – almeno sulla carta – temibile, spiega Perisic: «La Juventus la conosciamo, ha vinto lo Scudetto negli ultimi otto anni. Loro sono forti e verranno qui per vincere, per questo dovremo stare al meglio. In settimana prepareremo bene la sfida, abbiamo la forza per vincerla, anche se dobbiamo migliorare in fase di finalizzazione: creiamo molte occasioni, ma manchiamo spesso negli ultimi venti metri».