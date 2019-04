Inter-Juventus highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 34ª giornata della Serie A 2018/2019

Inter-Juventus highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 34° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Meazza’ di Milano, i nerazzurri di Luciano Spalletti affrontano la squadra di Massimiliano Allegri. Inter terza in classifica con 61 punti e reduce dal pareggio interno con la Roma; Juventus (87) laureatasi Campione d’Italia nell’ultima gara vinta all’Allianz Stadium contro la Fiorentina. Nella sfida d’andata, vittoria bianconera a Torino per 1-0 con una rete segnata da Mandzukic. Adesso è nuovamente tempo di Derby d’Italia: Inter per rafforzare il terzo posto, Juventus per portare altri punti ad un campionato dominato. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

INTER-JUVE 1-0: CHE GOL DI RADJA NAINGGOLAN! Un esterno destro al volo da 15 metri che non lascia scampo a Szczesny! Inter in vantaggio!