A San Siro la settima giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Juventus: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

(-Dal nostro inviato a San Siro) È tempo di Derby d’Italia in Serie A, è tempo di Inter-Juventus. Mai come questa sera il confronto sarà acceso e importante visti i due punti che separano le squadre in classifica. I nerazzurri sono primi a punteggio pieno frutto di 6 vittorie in altrettanti match, mentre i bianconeri rincorrono a due lunghezze di distanza. Mezzo mondo collegato a San Siro, in un match che promette spettacolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

Sintesi Inter Juventus MOVIOLA

3′ Gol di Dybala – Lancio in profondità per Dybala che scaraventa un sinistro potentissimo e buca Handanovic

Migliore in campo – PAGELLE

Al termine del primo tempo

Inter-Juventus 0-1: tabellino

Marcatore: 3′ Dybala

INTER (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; D’Ambrosio, Sensi, Brozovic, Barella, Asamoah; Lautaro Martinez, Lukaku. A disp. Padelli, Gagliardini, Vecino, Ranocchia, Politano, Lazaro, Borja Valero, Dimarco, Esposito, Biraghi, Candreva, Bastoni. All. Conte.

JUVENTUS (4-3-1-2) Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Matuidi, Pjanic, Khedira; Bernardeschi; Ronaldo, Dybala. A disp. Pinsoglio, Buffon, Ramsey, Higuain, Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur. All. Sarri.

ARBITRO: Rocchi di Firenze