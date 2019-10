Inter Juventus, Marotta: «Vogliamo riportare i nerazzurri dove meritano»

L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, si esprime così a pochi minuti dal fischio d’inizio dell’incontro con la Juventus

Inter Juventus ha un sapore particolare per l’ad Beppe Marotta, ex bianconero ora in forza ai rivali nerazzurri. Ecco il suo commento sulla sfida a Sky Sport.

« Scudetto? La Juve è favorita ma noi abbiamo le nostre forze. Siamo primi in classifica, le motivazioni sono molto alte. Poi la storia non si può cancellare, l’esperienza alla Juve è stata bella ma oggi siamo all’Inter e vogliamo riportare l’Inter dove merita. Questa è la strada giusta, grazie anche al lavoro del management che ho trovato qui».