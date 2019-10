Inter Juventus, Sensi: «Partita importante, conterà la voglia di vincere»

Stefano Sensi analizza la sfida tra la sua Inter e gli storici rivali della Juventus a pochi minuti dall’avvio del match

Inter-Juventus non può essere una partita come le altre, e Stefano Sensi lo sa bene. Ecco le dichiarazioni del centrocampista di Conte ai microfoni di Inter TV.

«San Siro sarà il dodicesimo uomo per una partita molto sentita e molto importante. Per noi lo sono tutte, ma forse questa ha qualcosa in più: non conterà nulla, solo la voglia di vincere. Stasera sarà fondamentale soprattutto la mentalità».