La Juventus è campione d’Italia, beffata l’Inter all’ultima giornata – 1 giugno 1967 – VIDEO

Il 1 giugno 1967 la Juventus del paraguaiano Heriberto Herrera supera la Lazio per 2-1 all’ultima giornata e può dunque festeggiare il 13° scudetto della sua storia

Il filosofo del XVII secolo Giambattista Vico fu uno di primi a proporre l’idea della ciclicità della storia, ovvero quella concezione secondo cui gli eventi si ripetono uguali nel corso del tempo. Ora: questa teoria deve applicarsi davvero bene ai tifosi dell’Inter, che hanno avuto la sfortuna di vivere due volte gli eventi del 5 maggio. Quella del 2002 fu infatti la seconda volta che i meneghini videro sfilarsi lo scudetto da sotto il naso. Era già successo ben 45 anni prima, quella volta però in data 1 giugno1967. La squadra di allora era allenata dal Mago Helenio Herera, e poteva contare su campioni quali Luisito Suarez e Giacinto Facchetti. Tutto questo non fu sufficiente, però, perché alla fine fu proprio la Juventus a beffare i nerazzurri e a laurearsi campione d’Italia per la tredicesima volta nella propria storia.

Si arrivò dunque agli ultimi 90′ della stagione con gli uomini di Heriberto Herrera che, dopo aver recuperato tre punti nelle ultime giornate, si trovavano aduna sola lunghezza di distanza dall’Inter capolista. Il calendario di quella giornata recitava Mantova-Inter e Juventus-Lazio. Una sfida sulla carta tutto sommato agevole per i nerazzurri. Tuttavia Mazzola e compagni erano reduci dalla pesante sconfitta in finale di Coppa dei Campioni contro gli scozzesi del Celtic e si presentarono a quella sfida decisiva logori nel fisico e nello spirito. Così, complice una papera di Giuliano Sarti, il Mantova vinse una gara di cui in realtà gli importava poco. Contemporaneamente la Juventus si impose in casa della Lazio per 2-1 con le reti di Bercellino e Zigoni, e potè dunque cucirsi sul petto il tricolore numero tredici. E quel tremendo doppio ko in Italia e in Europa sancì la definitiva fine della Grande Inter.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.