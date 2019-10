Inter Juventus Women: Regina Baresi ancora in panchina, coro dagli spalti

Inter Juventus Women: dagli spalti si alza il coro per Regina Baresi, che è stata esclusa da Sorbi anche nel derby d’Italia

(dal nostro inviato) – Inter Women in difficoltà contro la Juventus Women per il differente tasso tecnico e qualitativo. Rosucci e Girelli hanno indirizzato la gara già nel primo tempo, lasciando alle ragazze di Sorbi le briciole.

Le nerazzurre non si sono rese mai veramente pericolose dalle parti di Giuliani: sia Tarenzi che Goldoni non hanno punto e forse è proprio per questo motivo che a metà ripresa dagli spalti del “Felice Chinetti” si sono alzati cori di sostengo per Regina Baresi. La trascinatrice della scorsa stagione è stata relegata in panchina per la quarta volta su quattro partite senza disputare nemmeno un minuto nella massima serie.