Inter, la carica di Biraghi: «Vogliamo riprendere il nostro cammino»

Inter, Biraghi traccia la strada: «C’è la voglia di riprendere il cammino della vittoria, siamo arrabbiati perché vogliamo sempre vincere»

Cristiano Biraghi, arrivato nell’ultimo mercato estivo dalla Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del difensore:

«Siamo carichi e c’è la voglia di riprendere subito il cammino della vittoria, sappiamo di aver incontrato una squadra difficile e non è andata bene, analizzeremo quello in cui dobbiamo crescere. Non è una sconfitta a farci cambiare il modo di lavorare e quello di pensare del mister. La sconfitta deve bruciare dentro e spingerci a migliorare. Siamo arrabbiati, vogliamo sempre vincere».