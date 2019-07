Inter, la nuova vita di Lautaro Martinez: Conte già stravede per lui

Sarà stato il gol di tacco al Venezuela nei quarti di Coppa America o semplicemente il suo modo di essere, ma l’argentino sarà l’arma in più

L’Inter non vede l’ora di riabbracciare Lautaro Martinez, che tanto piace al Barcellona (con Lionel Messi addirittura che vorrebbe giocare con lui in blaugrana oltre che con l’Argentina), e non vede l’ora anche di vederlo all’opera Antonio Conte.

Da parte sua, Lautaro Martinez non vede l’ora di conoscere il tecnico salentino e di iniziare questa nuova stagione in nerazzurro. Che si prospetta bella combattiva per colmare il divario con Juventus e Napoli.