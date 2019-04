Inter, Lautaro si esprime su Icardi, tornato titolare e subito in gol: «Per me è importante, ma alcune cose deve risolverle lui»

Lautaro Martinez si è fatto male sul più bello: proprio quando sembrava aver preso in mano l’attacco dell’Inter e della nazionale argentina, il Toro si è infortunato. Ciò ha favorito il reintegro di Mauro Icardi, grande amico di Lautaro: «Mauro come compagno è molto importante ogni giorno, tutto il resto deve essere risolto da lui. Fuori e dentro il campo andiamo molto d’accordo».

L’attaccante argentino si è poi soffermato sulla nazionale, e sul suo rapporto con Messi: «Voglio fare sempre meglio, so che sto ricevendo una grande opportunità. Penso sempre di poter essere titolare della Nazionale argentina. Messi? In allenamento lo guardo con ammirazione, vivo per imparare andiamo molto d’accordo».