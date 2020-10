Inter, la Lu-La è stanca: tour de force e poco sostegno della squadra

Per l’Inter situazione davvero inaspettata in Champions League dopo i due pareggi consecutivi: tour de force per la Lu-La

Secondo pareggio consecutivo per l’Inter in Champions League che stavolta rimane anche a secco di gol. Complice la sfortuna (due travese) i nerazzurri sono al momento terzi nel girone, con due punti.

L’attacco non incide: Lautaro Martinez e Lukaku sono costrettia gli straordinari, senza Alexis Sanchez. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sono 14 i gol nerazzurri in stagione: il 50% porta la loro firma. La squadra poi non aiuta: il centrocampo ha smesso di segnare e questo è davvero un problema per l’attacco di Antonio Conte.