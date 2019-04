Inter, Lautaro Martinez o Icardi? Spalletti, dicci chi è il titolare!

Spalletti, ora non hai scampo: Lautaro Martinez rientra dall’infortunio contro il Frosinone. Il Toro o Icardi: chi è il centravanti titolare dell’Inter?

Luciano Spalletti finora ha temporeggiato: la mancata convocazione di Icardi contro la Lazio sembrava giustificata. Tuttavia, dopo la sconfitta casalinga contro i biancocelesti e, forse, qualche tirata d’orecchie da parte della società, il tecnico ha reintegrato l’argentino consegnandoli una maglia da titolare contro il Genoa.

Gol, palo, prestazione importante: un ritorno romantico per Icardi, nonostante la guerra dichiarata dalla curva dell’Inter. Bisogna però sottolinearlo: Spalletti non ha avuto scelta. L’infortunio di Lautaro Martinez ha dato una mano al rientro del numero 9 tra i titolari, oltre alla prestazione incolore di Keita, adattato a centravanti.

Icardi non ha brillato contro l’Atalanta, e ora il Toro rientrerà in gruppo e sarà convocabile contro il Frosinone. Spalletti dovrà scegliere l’attaccante titolare dell’Inter contro i ciociari e, in generale, per il finale di stagione. Il numero 10 potrebbe non avere i 90′ nelle gambe, il che favorirebbe Icardi. Ma quando entrambi saranno a disposizione, chi sceglierà Spalletti? Per ora è probabile un’alternanza per accontentare entrambi, fermo restando che l’addio dell’ex capitano in estate sembra quasi scontato. Ma nel calcio non si sa mai.