Inter Lazio: come Conte voleva utilizzare Vecino

Conte voleva utilizzare Vecino per dare all’Inter pericolosità offensiva negli inserimenti. L’uruguagio però non ha inciso del tutto

Contro la Lazio, Conte ha lasciato a riposo Sensi preferendogli Vecino. Lo scopo era quello di avere una mezzala più palleggiatrice e bloccata (Barella era più vicino a Brozovic) e un interno in posizione più offensiva e vicina alle punte, in grado di inserirsi in area.

Nella slide sopra si può vedere un sunto. L’Inter riesce a servire Vecino tra le linee, con la Lazio spaccata in due. I 3 centrocampisti biancocelesti sono tutti troppo avanzati per aggredire Barella, nessuno copre il movimento dell’uruguagio tra le linee.