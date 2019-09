Inter-Lazio streaming e probabili formazioni: dove vederla

Inter-Lazio streaming e probabili formazioni: la capolista, guidata da Antonio Conte, ospita in casa i biancocelesti di Simone Inzaghi

Il big match della 5ª giornata infrasettimanale della Serie A mette di fronte l’Inter di Antonio Conte, che guida la classifica del campionato a punteggio pieno dopo 4 giornate, e la Lazio di Simone Inzaghi, attualmente al 5° posto con 7 punti (2 vittorie, un pareggio e una sconfitta). Inter-Lazio: la gara si giocherà mercoledì 25 settembre 2019 alle ore 21.00 nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza di Milano.

La sfida Lazio-Inter sarà trasmessa in tv in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Gli abbonati potranno seguire la partita anche in diretta streaming su pc, smartphone e tablet attraverso l’app Sky Go, scaricabile su tutti i device iOS e Android. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Inter-Lazio

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Mercoledì 25 settembre 2019

Fischio d’inizio: ore 21.00

Dove vederla in tv: Sky Sport Uno (canali 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite) – NOW TV

Dove vederla in streaming: Sky Go – NOW TV

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli



Le probabili formazioni

INTER – Qualche dubbio per Conte, che dovrebbe comunque confermare Lukaku in attacco nonostante i problemi alla schiena del belga. Al suo fianco potrebbe esserci spazio dal 1′ per Politano, favorito su Lautaro Martínez e Alexis Sánchez. A centrocampo potrebbe partire dalla panchina Barella: dopo esser stato protagonista nel derby il sardo lascerà il posto all’uruguayano Vecino. Confermati Brozovic in regia e Sensi mezzala sinistra, mentre sulle fasce agiranno Candreva a destra e Asamoah a sinistra. Dietro davanti al portiere Handanovic sarà riproposta la difesa a tre con Godin, De Vrij e Skriniar.

LAZIO – Problemi in difesa per Simone Inzaghi, che perde Radu all’ultimo per influenza: al suo posto spazio a Bastos, in una linea a tre che dovrebbe vedere ancora una volta Luiz Felipe accanto ad Acerbi. Fra i pali Strakosha, in mediana tornerà Lazzari a destra al posto di Marusic. Davanti Correa è favorito su Caicedo per far coppia con Immobile, perdonato dal tecnico dopo le vibranti proteste per la sostituzione contro il Parma.



INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Asamoah; Politano, R. Lukaku. All. Conte

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

