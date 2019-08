Inter Lecce: il coraggio di Liverani non paga

Il Lecce di Liverani ha adottato un piano gara ambizioso, che però non ha pagato. La qualità dell’Inter ha avuto la meglio

Il Lecce di Liverani ha scelto di difendere in modo coraggioso con l’Inter. Non si è barricato dietro, ma si è disposto con un 433 evidente, con le punte in parità numerica sui 3 difensori dell’Inter (lo si vede nella slide sopra).

Liverani voleva evitare ai 3 attaccanti un gravoso lavoro difensivo: non ripiegavano, restando alti per poter poi velocemente ribaltare l’azione una volta recuperato il possesso. Il Lecce ha accettato lo scompenso di difendere con 7 uomini nella propria metà campo. Ciò però non ha pagato, con l’Inter che è riuscita facilmente a creare occasioni