Inter Lecce: quello che Conte chiede a Vecino

Quali sono i compiti tattici di Vecino nell’Inter di Conte. In attesa di Barella, è l’ex Fiorentina la mezzala titolare

In attesa che Barella si imponga, è Vecino la mezzala destra dell’Inter. Con Candreva e Asamoah che danno ampiezza, c’è bisogno di qualcuno che assista offensivamente le due punte.

Sensi è maggiormente un rifinitore e non ha grandi doti fisiche nell’attacco dell’area. Per questo, gli inserimenti offensivi di Vecino oggi sono importanti nel riempimento dell’area e per dare più presenza in avanti. Nei cross, l’uruguagio è sempre pronto ad attaccare la porta.