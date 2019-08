Inter Lecce: Sensi e la sua grande intesa con Brozovic

Sensi è stato uno dei migliori in campo di Inter-Lecce. Ha mostrato una mobilità notevole, associandosi bene con Brozovic

Stefano Sensi ha offerto una prestazione mostruosa in Inter-Lecce. Schierato come mezzala, ha dominato il mezzio-spazio sinistro facendosi bene trovare tra le linee. Ha inciso parecchio tanto nella rifinitura (3 passaggi chiave) quanto nella manovra, aiutando Brozovic in costruzione.

I due hanno dimostrato parecchia intesa e interscambiabilità. Un esempio nella slide sopra: il croato si spinge in avanti, con l’ex Sassuolo che arretra e va a coprire la sua posizione di vertice basso. Una continua mobilità che aumenta l’imprevedibilità della squadra.