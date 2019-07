Inter, l’ex Boninsegna: «Icardi? Errore alla Juve. Dzeko non all’altezza. Lukaku…»

Ai microfoni di Radio Sportiva è intervenuto uno storico ex di Inter e Juventus: Roberto Boninsegna. Senza peli sulla lingua ha espresso tutte le sue perplessità sui movimenti di mercato che stanno caratterizzando le sue squadre storiche.

«Icardi alla Juve sarebbe un grosso errore. Si andrebbe ad aumentare la potenza d’attacco dei bianconeri e con uno come Ronaldo sarebbe ancora più forte. Dzeko di sicuro non sarebbe un sostituto all’altezza. Se la società ha deciso di andare su Lukaku dovrà stare attenta. Non vale 83 milioni».