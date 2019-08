Inter e Roma continuano a parlare del futuro di Edin Dzeko. I nerazzurri non hanno ancora l’accordo con i giallorossi

Silvano Martina, agente di Edin Dzeko, ha incontrato l’Inter. Il summit con il procuratore, secondo Sky Sport, non è servito però ad avvicinare le parti in causa.

La Roma non scende sotto i 20 milioni di euro: questa la richiesta, sotto quella cifra i giallorossi non prenderanno in considerazione offerte. L’unico che può sbloccare l’affare è Icardi, che piace ai giallorossi.