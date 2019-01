L’Inter pareggia contro il Sassuolo per 0-0, un risultato che mancava da 25 partite: l’ultima volta fu contro l’Atalanta

L’Inter pareggia in casa contro il Sassuolo per 0-0. I nerazzurri restano in zona Champions al terzo posto, ma non riescono a trovare i 3 punti necessari per avvicinarsi al Napoli. Il risultato a reti inviolate mancava da ben 25 partite, ovvero da quando il 14 aprile del 2018, Atalanta-Inter terminò per 0-0. Attualmente, in Serie A, rimane solamente una squadra che non pareggia per 0-0 da più gare consecutive. Ed è la Lazio di Inzaghi. Anche i biancocelesti non pareggiano per 0-0 dal 15 aprile dello scorso anno. Tuttavia la squadra di Roma deve ancora scendere in campo e lo farà domani sera contro il Napoli al San Paolo.