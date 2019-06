Come potrebbe inserirsi Lukaku nell’Inter di Antonio Conte. Il belga dispone di caratteristiche tecniche funzionali per lo stile dell’allenatore

Romelu Lukaku secondo molte fonti è un obiettivo dell’Inter. Nel Manchester United di Mourinho si cercava di risalire il campo lanciando per il belga, il quale possiede doti fisiche impressionanti.

L’ex Everton è molto bravo a giocare spalle alla porta. Per questo può inserirsi bene negli schemi di Conte. Una giocata tipica, vista sia alla Juve che in Nazionale, è la verticalizzazione per la punta con il conseguente inserimento della mezz’ala. Soluzione su cui Lukaku si esalterebbe.