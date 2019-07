Inter, tutto su Lukaku: Conte vuole il belga per il ritiro di Lugano

Non Barella e non Dzeko ma Romelu Lukaku: l’Inter vuole accelerare per l’attaccante belga e portarlo a Conte entro il ritiro di Lugano

L’Inter ha congelato gli affari Barella e Dzeko, indispettita per l’intromissione a gamba tesa dei giallorossi che hanno sorpassato i nerazzurri nella corsa al centrocampista cagliaritano. Per questo motivo la priorità in casa Inter è una e una sola: Romelu Lukaku.

Come informa La Gazzetta dello Sport, i dirigenti dell’Inter stanno lavorando per avvicinarsi il più possibile alla richiesta dello United e anche grazie alla voglia di vincere del presidente Zhang sono pronti a spingersi fino a 70 milioni per Lukaku. E giocando solo al tavolo con il Manchester, il tesoretto potrebbe essere destinato a un solo club. L‘Inter potrebbe inserire nell’offerta da mandare allo United anche il cash che era stato stanziato in origine per le trattative Barella e Dzeko (circa 45 milioni).