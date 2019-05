Inter, Lukaku a Milano per incontrare i dirigenti nerazzurri: le ultime

L’attaccante del Manchester United, Lukaku, è stato a Milano per incontrare la dirigenza dell’Inter: le ultime

Come riportato nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, qualche settimana fa c’è stato un incontro tra Lukaku e l’Inter a Milano. L’attaccante del Manchester United è infatti stato in Italia per incontrare i dirigenti nerazzurri e per parlare della possibilità di un suo trasferimento all’Inter.

Il belga sarebbe disposto ad abbassarsi l’ingaggio. Tuttavia, il club inglese continua a valutare il bomber 75 e 80 milioni e non apre all’inserimento di contropartite.