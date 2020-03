Inter, Lukaku è piccolo contro le grandi: ecco il dato

Romelu Lukaku è stato decisivo per l’Inter in questo campionato: l’unica macchia del belga, la sua poca pericolosità con le grandi

Romelu Lukaku è stato uno dei mattatori di questo campionato dell’Inter: 17 gol in Serie A per il belga alla sua prima stagione in nerazzurro, 23 se si aggiungono anche le reti nella coppa.

Tuttosport però rivela dei dati poco edificanti per il centravanti: zero gol per lui contro le prime cinque del campionato, ovvero Juve, Lazio, Atalanta e Roma. A secco in Champions League anche con il Barcellona.