Inter-Lukaku, si prova a stringere i tempi: previsto un summit con lo United

Inter e Manchester United si incontreranno presto per parlare di Romelu Lukaku: il belga sarà in tournèe con Conte?

L’Inter è pronta ad accelerare per Romelu Lukaku. Antonio Conte ha ribadito più volte di concentrarsi solo ed esclusivamente sul belga e lasciar perdere, al momento, le altre trattative. Marotta e Ausilio l’hanno ascoltato e in agenda c’è un incontro con i Red Devils.

Come informa La Gazzetta dello Sport, i vertici nerazzurri incontreranno Ed Woodward, amministratore delegato del Manchester, l’uomo del mercato dei Red Devils. L’uomo, per intendersi, che non si è mai mosso dalla richiesta di 83 milioni.. Cifra a cui l’Inter non si è mai avvicinata, se è vero che la valutazione che fa del belga la società nerazzurra è di 60 milioni. La trattativa sarà lunga e complicata ma l’Inter farà un serio tentativo provando ad accontentare Antonio Conte.