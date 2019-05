Inter, Lukaku segue Nainggolan sui social: indizio di mercato? – FOTO

Romelu Lukaku lancia segnali all’Inter e inizia a seguire Radja Nainggolan: saranno compagni di squadra in futuro?

A volte anche un like può essere galeotto. Specie in tempi social come quelli attuali. Romelu Lukaku ha iniziato a seguire Radja Nainggolan, suo connazionale e…suo prossimo compagno di squadra all’Inter?

Il centravanti, nel mirino dei nerazzurri, ha iniziato a seguire il Ninja e ha messo mi piace anche a un suo post. Segnali di calciomercato? Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime settimane.