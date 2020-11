Inter, Lukaku su Eriksen: «Voglio aiutarlo, può diventare un fuoriclasse»

Romelu Lukaku ha parlato di Christian Eriksen e delle difficoltà che il danese sta avendo in nerazzurro

Ieri sera Romelu Lukaku e Christian Eriksen si sono affrontati nella partita di Nations League tra Belgio e Danimarca, match dove il belga ha segnato una doppietta. Al termine della sfida, ai microfoni di Kanal 5, il numero 9 dell’Inter ha parlato del compagno di squadra danese.

«Ha tutte le qualità per diventare un fuoriclasse e voglio aiutarlo. Alcuni calciatori hanno bisogno di più tempo per adattarsi al calcio italiano, io sono stato fortunato ad ambientarmi velocemente. Se impara l’italiano, per lui diventerà tutto più facile. Potrà comunicare meglio e dare un contributo maggiore alla squadra. La qualificazione alle Final Four di Nations League? Per me ora la partita più importante è quella di domenica contro il Torino».