Inter, Manaj ai saluti: l’Albacete esercita il diritto di riscatto

L’Albacete ha riscattato a titolo definitivo il cartellino di Rey Manaj: l’attaccante saluta così definitivamente l’Inter

Con un tweet ufficiale, il club dell’Albacete ha annunciato il riscatto di Rey Manaj dall’Inter.

L’attaccante 22enne resta così nella società spagnola di seconda serie in cui aveva già militato in prestito nella passata stagione. Il calciatore albanese lascerà il club nerazzurro a titolo definitivo per una cifra stimata intorno ai 2.5 milioni di euro. Per il classe ’97 contratto della durata di cinque anni.