Inter, Marotta punta su Correa per il dopo-Perisic: pronta la strategia

Marotta e Ausilio trovano il post-Perisic: Correa della Lazio. La strategia per prenderlo passa dalla Champions

L’Inter punta forte su Joaquin Correa: Marotta ha designato l’argentino come sostituto ideale di Perisic. La dirigenza nerazzurra avrebbe infati fatto più di un pensiero su El Tucu, visto l’ottimo finale di stagione alla corte di Simone Inzaghi.

Il piano dell’Inter per arrivare a Correa è semplice: ingolosire l’argentino con la qualificazione in Champions. I nerazzurri, infatti, sono ormai più che sicuri di giocare nell’Europa che conta nella prossima stagione, i biancocelesti evidentemente ancora no.