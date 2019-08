Inter, Marotta: «Dichiarazioni Wanda fastidiose, su Icardi strategia chiara»

Beppe Marotta risponde con tono fermo alle dichiarazioni di Wanda Nara sulla questione Icardi: ecco le parole del dirigente dell’Inter

Alla vigilia di Inter-Lecce, Beppe Marotta ha risposto alle dichiarazioni di Wanda Nara sul destino di Mauro Icardi. Ecco le parole ai microfoni di Dazn.

BOOM PRESENZE SAN SIRO – «Siamo riconoscenti verso i tifosi, venuti in tanti a San Siro in questa serata estiva. E’ la dimostrazione che l’Inter è amata e dobbiamo restituire il favore sul campo».

DICHIARAZIONI WANDA – «C’è fastidio per le sue dichiarazioni per i tempi e i modi, ma nessuno in casa Inter ha invitato Icardi a rimanere, tantomeno Zhang. La strategia della società è precisa, andremo avanti fino alla fine».