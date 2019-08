Calciomercato Inter, Wanda Nara riapre gli scenari sul futuro di Icardi

Durante la trasmissione Tiki Taka, Wanda Nara ha dato ulteriori dettagli sul futuro di Mauro Icardi. Le parole dell’argentina

C’era tanta attesa per le dichiarazioni che Wanda Nara avrebbe rilasciato durante la trasmissione Tiki Taka. Come sempre la moglie-agente di Mauro Icardi non ha deluso e ha fornito ulteriori dettagli sul futuro dell’ex numero 9 nerazzurro.

INTER – «Secondo me Icardi rimarrà all’Inter, lo ha detto chiaramente a inizio mercato. Lui vuole giocare qua, pensa che non sia ancora finita. Io posso portare anche mille offerte ma è lui che decide. Ci sono state offerte che nessuno mai avrebbe rifiutato. E Mauro ha detto no»

JUVE – «La Juve non ha mai parlato con Icardi. Mai. Ha parlato con me ma non è che che io possa mettergli una pistola alla tempia. Lui vuole restare. La società paga lo stipendio ed è libera di decidere se utilizzarlo, il giocatore è libero di decidere dove giocare»

FUTURO ICARDI – «Icardi all’Inter non lo vuole nessuno? Magari Mauro ha parlato con qualcuno e qualcuno gli ha detto di restare. Con chi? Magari ha parlato con chi comanda»