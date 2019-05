Le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, prima della partita con il Chievo Verona. Le ultime

Mancano pochi minuti a Inter–Chievo. Beppe Marotta, amministratore delegato dei nerazzurri, ha parlato a Sky Sport commentando le voci sul futuro del tecnico Spalletti: «Le voci su Conte? Ora c’è la nuova generazione di comunicazione. Il confronto dialettico infastidisce ma va riconosciuto in modo esplicito e chiaro il lavoro di Spalletti. Siamo terzi, la gara di stasera è determinante. La società gli ha chiesto un piazzamento Champions e non riesco a capire queste critiche».

Prosegue Marotta parlando anche del Chievo: «C’è un obiettivo da raggiungere e siamo, sono tutti consapevoli. Le spalle sono grandi per tutti ma queste cose non dico che destabilizzino ma danno fastidio. Chievo? Il Chievo non è qui per far passerella, è giusto sia così. Sappiamo che ci saranno delle difficoltà ma siamo pronti. Nell’ultimo periodo l’Inter ha avuto delle difficoltà a far gol ma un fatto che va registrato solo in questo periodo, l’analisi bisogna farla a fine campionato e porta poi a valutare il risultato finale, conta il posizionamento in classifica».