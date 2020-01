L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta gonfia il petto: le parole sullo Scudetto e sul mercato nerazzurro

Intervenuto a margine del premio Brera, Beppe Marotta ha rilasciato importanti dichiarazioni sugli obiettivi dell’Inter. Ecco il suo commento sulla corsa allo scudetto e sull’arrivo di nuovi innesti.

«Lo scudetto? Bisogna assolutamente credere in questa realtà. Non siamo qua per fare le comparse. Se ci sono opportunità sul mercato? Ci sono, ci sono. E coglieremo, coglieremo».