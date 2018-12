Marotta e il feeling con la dirigenza nerazzurra: abbraccio emozionante con Zhang e Zanetti dopo il gol su rigore di Icardi – FOTO

Beppe Marotta festeggia la prima vittoria dell’Inter da dirigente nerazzurro. Il nuovo amministratore delegato dell’area sport si è goduto la vittoria dell’Inter contro l’Udinese per 1-0. L’ex uomo-mercato della Juventus sembra aver già dimenticato i suoi trascorsi in bianconero, visti i festeggiamenti sugli spalti. Ecco la foto che lo ritrae in un appassionato abbraccio con il presidente Steven Zhang e Javier Zanetti dopo il gol di Icardi.