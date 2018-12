Inter, quando arriva Marotta? Il piano di Steven Zhang

L’annuncio ufficiale sull’arrivo di Beppe Marotta all’Inter non è ancora arrivato. Quando ci sarà la comunicazione del club?

Quando arriva Marotta? È questa la domanda che ronza nella testa di tutti i tifosi nerazzurri, dopo che il dirigente ha chiuso i rapporti con la Juventus. I rumours danno praticamente per certo il suo approdo all’Inter, ma l’ufficialità stenta ad arrivare. Ma dietro questa attesa ci sarebbe un piano ben preciso. Steven Zhang voleva infatti annunciare l’arrivo del d.s. ad ottavi di Champions League raggiunti, ma la sconfitta con il Tottenham ha complicato le cose. Adesso però, tra Juventus e PSV, l’intenzione è quella di non attirare ulteriori occhi sulla squadra, che deve rimanere concentrata per affrontare al meglio una fase delicatissima della propria stagione. L’intenzione è quindi di aspettare la conclusione del girone di Champions League, con la speranza che l’esito sia positivo.