Inter, martedì il CdA di fine stagione: si parlerà di Conte?

Inter, programmato il CdA di fine stagione: futuro della panchina tra i temi all’ordine del giorno in casa nerazzurra?

L’ultimo CdA dell’Inter si terrà martedì prossimo. Come rivela Calcio e Finanza, i vertici della società nerazzurri si riuniranno, come di consueto, per un incontro di tipo tecnico di fine stagione.

Il tema più dibattuto, ovvero, il futuro della panchina dell’Inter, non dovrebbe rientrare tra le questioni da discutere tra i consiglieri, poiché non figura nell’ordine del giorno. Conte resta comunque sullo sfondo, con Spalletti che rischia di salutare.