Inter, meglio Icardi o Lukaku? Ibrahimovic dice la sua

Inter, tiene sempre banco il solito quesito: meglio Icardi o Lukaku? L’ex nerazzurro Ibrahimovic dice la sua sugli attaccanti

All’interno della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic ha espresso il suo pensiero su Icardi e Lukaku, passato e presente dell’Inter. Ecco le dichiarazioni dello svedese:

«Per Icardi parlano i numeri, tuttavia ho un debole per chi si fa il mazzo per i compagni. Su Romelu, dico questo: non aspettatevi cose strepitose a livello tecnico, la sua arma migliore è la forza. Certo, se mi avesse ascoltato…Allo United facemmo una scommessa: “Ti do 50 sterline per ogni stop giusto”. Lui: “E se li azzecco tutti, cosa mi dai?”. “Nulla, semplicemente ti rendo un calciatore migliore!».