Novità in casa Inter e Milan. Il progetto dei due club su San Siro potrebbe estendersi anche all’ex area Trotto

Nuova idea in casa Inter e Milan. I due club non hanno ancora preso decisioni definitive sul nuovo stadio. Un progetto da intraprendere sicuramente insieme ma la decisione finale non è ancora stata presa: sarà ristrutturato San Siro o sarà costruito un impianto ex novo? Secondo Calcio & Finanza, il progetto rossonerazzurro potrebbe estendersi all’ex area Trotto.

Secondo le ultime indiscrezioni, il fondo americano Hines infatti avrebbe infatti trovato l’accordo con il gruppo Snaitech per rilevare i 145mila metri quadri adiacenti al Meazza. Previsto un progetto di riqualificazione dell’area con 40mila metri quadri che potrebbero essere ceduti a Inter e Milan (ci sarebbe già un accordo di massima). I due club potrebbero realizzare una vera e propria cittadella dello sport con le sedi dei due club, un museo e anche un centro commerciale.