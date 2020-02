Inter Milan: la posizione di Brozovic crea alcuni problemi

La posizione di Brozovic ha creato alcuni problemi in Inter-Milan. Calhanoglu e Ibrahimovic ne approfittavano bene

Nel primo tempo, l’Inter ha sofferto tanto contro il Milan. In particolare, c’è stata una situazione tattica che i nerazzurri hanno patito: nel primo tempo, Brozovic usciva sempre in pressing su Kessie o Bennacer quando il Milan impostava da dietro.

Di conseguenza, si creava sempre uno spazio tra le linee alle sue spalle, con Vecino e Barella che dovevano coprire tanto campo in orizzontale. Il Milan aveva sempre una facile soluzione di passaggio in quello spazio, come si vede nella slide sopra: Calhanoglu era bravissimo a ricevere palla in quella zona del campo. Troppi spazi tra le linee concessi ai rossoneri.