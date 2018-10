Inter-Milan, parla Spalletti: «Ha vinto la squadra che ha meritato di più»

Dopo la vittoria sul Milan, Spalletti ha parlato a Sky Sport del derby disputato dai nerazzurri e del suo ruolo nella ricostruzione dell’Inter

Al termine di Inter-Milan, Luciano Spalletti è stato intervistato da Sky Sport e sul risultato e la vittoria dell’Inter ha dichiarato: «Ci prendiamo questo gol all’ultimo, ma noi l’avevamo preparata per andare in vantaggio prima per poi giocarsela ulteriormente. Alla fine ha vinto la squadra che lo ha meritato più: è sotto gli occhi di tutti. Siamo stati bravi sempre a saltare addosso al Milan costringendoli a sbagliare molto, abbiamo fatto la partita che volevamo».

Spalletti poi si è concentrato sul suo ruolo e su quello dei suoi giocatori: «Io sono qui per riorganizzare il futuro dell’Inter, così come i miei calciatori. Dobbiamo dare continuità alle vittorie: siamo stati scelti per riportare i nerazzurri a livelli importanti, a livelli che il pubblico merita. Dobbiamo lavorare con senso di appartenenza, etica: c’è da dimostrare a quelli che ci hanno scelto che hanno fatto bene». In chiusura anche un passaggio su Nainggolan: «C’è da vedere, da valutare: adesso lo portiamo all’ospedale. Barcellona? Non lo so, starà fuori per un periodo».