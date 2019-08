Inter, Milito: «Caso Icardi? Mi fa male, non può andare via così»

L’ex Inter Diego Milito, attuale direttore dell’area tecnica del Racing Avellaneda, ha parlato del caso Icardi: le sue parole

Da bomber a bomber. L’Inter ha messo sul mercato Mauro Icardi e l’ex numero 9 interista, Diego Milito, ha spezzato una lancia in favore del centravanti. Ecco le sue parole a Fox Sports Radio: «Icardi è arrivato all’Inter quando me ne sono andato, mi fa male sentire che possa andar via in questo modo».

Prosegue Milito: «Questo non è il modo giusto per l’addio. I giocatori importanti devono lasciarsi bene con i club, devono lasciarsi con rispetto. Io di nuovo all’Inter? Sto bene al Racing e per il momento non guardo oltre».