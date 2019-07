Inter, Moratti: «Icardi è più forte di Dzeko e Lukaku»

Dzeko e Lukaku? No, meglio Icardi. L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti si schiera dalla parte dell’ex capitano nerazzurro

Massimo Moratti, interrogato nel corso di un evento a Lido di Calamaiore, difende Mauro Icardi.

Ecco le parole dell’ex presidente dell’Inter, riportate dalla Gazzetta dello Sport: «Dzeko e Lukaku sono ottimi attaccanti. Uno ha grande talento, l’altro ha grande fisico. Ma Icardi è più forte. Il comportamento del mondo Icardi sui social non mi interessa. Io ho sempre valutato i giocatori dal loro comportamento in campo e in allenamento».