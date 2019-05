Massimo Moratti torna a parlare dell’Inter. Complimenti a Gasperini. Parole anche su Conte, Mourinho e Icardi

L’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, ha parlato a Radio Sportiva del momento e del futuro del club nerazzurro. Ecco le sue parole: «Il ricordo più piacevole è l’Inter del Triplete, ma ci sono stati anche altri anni meravigliosi. Conte all’Inter? Non so giudicare ma potrebbe andare bene. Marotta? Spero che con pazienza abbia la capacità di rimettere l’Inter su un piano più alto di quello attuale».

Moratti ha elogiato anche Gasperini: «Se Mourinho andasse alla Juve? La vita può anche portarti a fare cose diverse da quello che pensavi, ma in questo caso la prenderei male. Gasperini? Con me era partito molto male e quindi non si poteva fare altrimenti. Con il tempo e con un ambiente ottimo ha saputo dimostrare le sue doti. E’ bravissimo. Caso Icardi? Potevano evitare di suscitare tutto questo casino, è stato tutto inutile: si poteva aspettare almeno la fine della stagione».